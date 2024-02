Lasta monitorando da vicino Joshuae lo sta considerando come il centravanti ideale per il futuro. Anche se il prezzo di partenza di 40 milioni non intimorisce, capiscono che potrebbe non essere sufficiente per strapparlo via da Bologna. Tuttavia, prima di procedere, c'è una condizione imprescindibile: la cessione di Dusan. Solo dopo aver risolto questa situazione la Juventus sarà veramente pronta per entrare in gioco sul fronte Zirkzee. La trattativa diventa dunque un gioco a più mosse, dove l'acquisizione del giovane talento olandese dipende direttamente dalle decisioni di mercato riguardanti Vlahovic. Questo sottolinea la complessità e l'interconnessione delle operazioni nel calcio moderno, dove ogni movimento può influenzare il successivo.