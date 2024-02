'PREFERENZE'



IL PARADOSSO

Lanon riesce più a vincere e stecca la sua terza partita consecutiva , dopo aver pareggiato contro l'Empoli e subito una sconfitta con l'Inter, che ora distanzia la squadra di Allegri a 7 punti di distacco da quella di Inzaghi, che deve ancora recuperare una gara contro l'Atalanta. A decidere il match dell'Allianz è stata una rete di Lautaro Gianetti, ironia della sorte, che ha sfruttato a pieno un errore grossolano diIl brasiliano è stato una scomessa di Allegri, che proprio nella conferenza stampa alla vigilia del match aveva confermato la massima fiducia nei suoi confronti, dichiarando che 'uno come lui è difficile da trovare'. Fiducia che però non sembra essere stata affatto ripagata, con la maggior parte dei tifosi bianconeri che continuano ad interrogarsi suldal primo minuto. Altro grande dilemma della serata, dato che ogni volta che si è trattato di prendere le parti dell'ex difensore del Monaco, Allegri non si è mai tirato indietro, 'sponsorizzando' a più riprese le doti del giocatore. Eppure, queste non sono bastate a fargli vincere il ballottaggio con Alex Sandro, ancora una volta preferito da Allegri.Un paradosso clamoroso se si pensa al fatto che ongi volta che Allegri li ha avuto a disposizione entrambi. Se prendiamo in considerazione le gare in cui Rugani è sceso in campo infatti, possiamo notare come nella maggiorparte di queste Alex Sandro non era mai a disposizione di Allegri. L'ultimo esempio lampante è capitato proprio nella sfida di ieri e potrebbe continuare a ripetersi ancora.