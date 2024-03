McKennie Juve, la prestazione e la stoccata del padre

Durante la partita Weston McKennie ha giocato nonostante una spalla dolorante , contribuendo con due assist e portando il suo totale a 9 in questa stagione. Tuttavia, l'americano ha ricevuto critiche, scatenando la reazione di suo padre John sui social. Quest'ultimo ha difeso il figlio, sottolineando che pur rischiando ulteriori infortuni per la squadra, alcune voci dai commentatori non sembrano mai soddisfatte. La sua difesa suona come un richiamo alla comprensione e all'apprezzamento delle prestazioni dei giocatori, non solo basato su commenti da spettatori da casa.- "Si mette in gioco rischiando un ulteriore infortunio e non è ancora abbastanza per gli opinionisti da divano!".Due assist, nove in stagione. Westoné stato il protagonista assoluto della partita tra Juventus e Atalanta. Partita osservata da vicino e con attenzione dal padre John, presente all'Allianz Stadium insieme alla madre, nonna di Weston. John McKennie non é nuovo a queste uscite a difesa del figlio che, sui social, é preso di mira soprattutto dai tifosi del Leeds, memori di una stagione per nulla felice come quella dell'anno passato, in cui arrivò la retrocessione.