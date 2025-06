Juventus, il nuovo comitato: ne faranno parte anche Tudor e Brambilla, di cosa si occupa

Juventus, di cosa si occupa il comitato

Lasta cambiando pelle non solo in termini di figure e uomini in dirigenza ma proprio come metodo di lavoro e visione del club, guidata da Damien, nuovo direttore generale e figura di riferimento. L'ex presidente del Tolosa nella conferenza stampa di presentazione aveva parlato anche di un comitato.A proposito di questo, scrive il Corriere dello Sport,il tecnico della NextGen che in settimana dovrebbe essere confermato, attiveranno nuove sinergie tecniche e avranno voce in capitolo nel comitato. Con loro anche Simone Padoin, pronto a sedere sulla panchina della Primavera al posto di Magnanelli, del quale era vice. Comolli intende dividere i compiti e armonizzare il lavoro dei vari staff , osservatori inclusi.

Il comitato, si legge, dovrebbe riunirsi almeno una volta al mese, fungendo da luogo di confronto e da spazio per la condivisione di idee e proposte. La proprietà continuerà a prendere decisioni - Elkann, tornasse indietro, delegherebbe meno - ma in società, nelle scelte quotidiane, ci si muoverà in modo più collegiale rispetto al passato. Alla Juve è giunto il tempo degli Stati Generali permanenti.