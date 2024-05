Tre big con il contratto da rivedere. Chi in scadenza come Adrien Rabiot, chi vicino alla scadenza come Federico Chiesa e chi, invece, al momento ha un guadagno troppo elevato come Dusan Vlahovic. Ma andiamo con ordine: Chiesa ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025, ma la Juventus rischia di ricavare sempre meno dalla sua cessione, soprattutto se Fede dovesse disputare un grande Europeo, potrebbe attirare una sorta di asta al ribasso a dir poco sconveniente per il club. Ma anche Rabiot, sottolinea il Corriere dello Sport, ha gli occhi addosso, ed è quasi fuori dal mondo Juve, soltanto con un’offerta che ritiene soddisfacente potrà farlo rientrare. Ad oggi guadagna 7 milioni e gliene offrono 6 all’anno per restare almeno due o tre stagioni. E, infine, c'è Vlahovic, legato fino al 2026, ha uno stipendio fuori budget (12 milioni da inizio stagione) per i nuovi parametri di sostenibilità del club. Pur avendo estimatori in tutta Europa, nessuno - a parte gli arabi - intende garantire a Dusan queste cifre, chiosa il giornale.