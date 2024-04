Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato dei possibili obiettivi di mercato del Napoli, svelando un giocatore della Juventus che piace, eccome. De Laurentiis e Manna, nuovo prossimo direttore sportivo, sono già al lavoro e il primo nome sulla lista è, di proprietà della Juventus ma in prestito a Frosinone. Il club azzurro ha già avanzato un’offerta a Giuntoli, rifiutata dal club, che vuole almeno 40 milioni di euro.Ecco quanto dichiarato: «C’è un nome in cima alla lista di Manna, che piace tanto anche al presidente De Laurentiis, il Napoli vuole Soulé e ha già fatto una richiesta alla Juventus: è un’ipotesi credibile e fattibile. Cristiano Giuntoli ha chiesto per Soulé 40 milioni di euro. E’ una richiesta impegnativa perché sta facendo benissimo, ma il Napoli dinnanzi a questa richiesta ha provato a capire se in questa trattativa si può inserire Zanoli, ma la Juventus ha rifiutato quest’ipotesi, per Soulé serviranno solo 40 milioni».