Juventus, il Napoli su Gudmundsson: Manna prova lo scherzo a Giuntoli

Ora, infatti, anche il Napoli entra con decisione nella corsa al gioiello del Genoa: trova conferme l’indiscrezione di Relevo, che racconta la volontà del prossimo direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna. Il quasi ex Juventus è un grande estimatore del nazionale islandese e sta valutando la possibilità di formulare una prima offerta ufficiale. 14 gol e 3 assist, decisivo più che mai alla prima stagione in Serie A, così ha attratto tutti.L’affaire Gudmundsson, racconta calciomercato.com, animerà le cronache del calciomercato nella prossima sessione estiva. La Juventus ha mostrato un forte interesse agli agenti del ragazzo, i fratelli Giuffrida, senza però avviare una trattativa con il Genoa: Giuntoli prima dovrà lavorare in uscita e rischia di perdere tempo prezioso. L’Inter anche gradisce parecchio il profilo di Gudmundsson e studia le contropartite tecniche giuste da offrire al Genoa. Ecco perché il Napoli può recuperare terreno e sparigliare le carte della concorrenza.