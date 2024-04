Se la Juventus è riuscita a battere il Milan più di una volta negli ultimi anni a San Siro, ovvero nell'anno di Pirlo e in questa stagione, il successo dei bianconeri all'Allianz Stadium manca da ormai tanto tempo. L'anno scorso vinsero i rossoneri per 1-0 con il gol di Giroud mentre due anni fa arrivò un pareggio, come quest'anno. Nel 2020/2021 invece, il Milan sbancò l'Allianz Stadium con un secco 3-0. L'ultima vittoria della Juve contro i rossoneri in casa risale alla stagione 2019/2020, quando c'era Sarri sulla panchina.