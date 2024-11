Laha costruito una solida tradizione di successi contro ilin Serie A nelle partite giocate dopo la sosta per le nazionali, vincendo tutte le ultime cinque sfide. L'episodio più recente risale al 22 ottobre 2023, quando i bianconeri hanno espugnato San Siro con una vittoria di misura per 1-0. Decisivo, in quell'occasione, è stato un gol di Manuel, che ha regalato alla Juventus tre punti fondamentali. Questa striscia di vittorie sottolinea la capacità della squadra torinese di ripartire con determinazione dopo le pause, confermandosi come un avversario ostico per i rossoneri in questi momenti cruciali.