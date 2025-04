Juventus, il messaggio social di Vlahovic

AFP or licensors

Dusanlancia segnali chiari in vista del prossimo impegno della. L’attaccante serbo, protagonista della sfida dell’Olimpico contro la Roma, ha condiviso una Instagram Stories che lo ritrae in azione durante il match, accompagnata da una sola parola: “Nueve”. Un richiamo diretto al numero 9 che porta sulle spalle, ma anche un messaggio che sa di determinazione e voglia di incidere.Il gesto social del centravanti bianconero è stato subito notato dai tifosi, che lo interpretano come un segnale di concentrazione in vista della prossima sfida casalinga contro il Lecce, in programma sabato 12 aprile all’Allianz Stadium. Dopo un periodo altalenante, Vlahovic sembra aver ritrovato fiducia e condizione, e ora punta a chiudere la stagione da protagonista.

La Juventus, ancora in piena corsa per un posto in Champions League, ha bisogno dei gol del suo numero 9 per centrare l’obiettivo. Con Tudor in panchina e una nuova energia nello spogliatoio, l’ex Fiorentina è pronto a prendersi sulle spalle il peso dell’attacco bianconero.“Nueve”, dunque, non è solo un numero: è una dichiarazione d’intenti. Vlahovic è pronto, e sabato vuole lasciare il segno.