ha condiviso su Instagram la sua gioia per la vittoria del Brasile contro l'Inghilterra, esprimendo massimo rispetto e orgoglio per il momento. Ha sottolineato lo spirito di sacrificio, la resilienza e il superamento come comportamenti chiave per il gruppo, auspicando che questo successo sia un punto di partenza. Il Capitano della Juventus ha enfatizzato che c'è ancora molto lavoro da fare, ma si è detto orgoglioso di essere brasiliano. Questo messaggio riflette la determinazione e l'impegno del giocatore nei confronti della nazionale e della sua squadra.IL MESSAGGIO - "Massimo rispetto e orgoglio per questo momento! Spirito di sacrificio, resilienza e superamento devono essere comportamenti costanti per questo gruppo. Che sia un punto di partenza. Un sacco di lavoro davanti a noi. Orgoglioso di essere brasiliano!"