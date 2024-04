Una vittoria importante per laquella nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio di Igor Tudor per 2-0. Firmata da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Vittoria che arriva dopo quattro partite di digiuno in Serie A, quindi che acquisisce ancora più importanza. Tramite i propri profili social la Vecchia Signora ha pubblicato una foto che ritrae tutti i giocatori che si abbracciano con alle spalle i propri tifosi. Un segnale chiaro di compattezza ed unione per superare i momenti difficili. Di seguito la scelta della Vecchia Signora.