Nel momento dell'addio didalladopo 9 anni, i giocatori bianconeri hanno espresso il loro tributo, incluso Kenan. Il numero 15 juventino ha pubblicato un messaggio su Instagram per ringraziare il brasiliano per la loro stagione insieme nel club. "Sei veramente un grande, grazie di tutto", ha scritto Yildiz, evidenziando il rispetto e l'ammirazione per il compagno di squadra. Il gesto testimonia il legame forte tra i giocatori della Juventus e l'importanza di riconoscere il contributo di coloro che lasciano il club.