La stagione ora è davvero finita. La Juventus chiude l'anno vincendo contro il Monza allo Stadium (2-0), ma soprattutto festeggiando per la Coppa Italia conquistata nella finale contro l'Atalanta, un trofeo ritrovato dopo 3 anni senza titoli. E Arkadiuszha commentato così, sui propri social, la chiusura dell'anno: "Finisce oggi una stagione intensa, a tratti difficile, ma con un bel finale. Ma amiamo il calcio anche per questo…Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sostenuto sempre. Forza Juve ps Alex sei stato un grande: 9 anni qui, ti vogliamo bene in bocca al lupo per tutto".