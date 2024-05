In conferenza stampa al termine della finale di Coppa Italia vinta Federico Chiesa ha parlato anche del suo futuro alla Juventus, mandando un messaggio chiaro: "La Coppa Italia e il raggiungimento della Champions erano obiettivi prefissati. Del rinnovo ho parlato col direttore, ne riparleremo a fine stagione.Abbiamo finito con la Coppa Italia, sono felice per i tifosi dopo mesi difficili dove ci è scivolato via il campionato. Proveremo a riprenderci qualche rivincita". Spazio poi alle spiegazioni sul momento: "​C’è grande gioia, condivisa con la squadra perchè venivamo da un periodo deludente per gli standard della Juve. Abbiamo fatto una grande finale. E’ una gioia in più per me, qui mi ero infortunato e vincere e alzare la coppa qui mi ha fatto molto piacere". E anche per un passaggio sul futuro di Allegri: "Sono valutazioni che farà la società, dovete chiedere a loro. La nostra valutazione è che abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. C’è delusione, ci è scivolato il sogno Scudetto che abbiamo fatto andare via troppo presto. Stasera era nostra volontà e lo abbiamo dimostrato, di vincere il trofeo".