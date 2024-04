Tra i migliori in campo di Juventus-Milan c'è sicuramente Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è riuscito a tenere la porta inviolata della Juve con un'ottima prestazione. Bremer si è riscattato dalla prova poco brillante in Coppa Italia contro la Lazio. Il giocatore ha parlato sui social dopo la partita contro i rossoneri. "Continuiamo decisi per la nostra strada", il messaggio lanciato da Bremer. Alla vigilia, Allegri aveva dichiarato come il giocatore non fosse al 100% ma ha comunque giocato l'intera partita, a dimostrazione di quanto sia importante in questa squadra.