Massimiliano, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara contro il Cagliari, in scena domani. Anche un passaggio sul, a cui ha replicato così: "Voci? Le viviamo normalmente. Non è la prima volta, in questo periodo ci sono le voci su giocatori e allenatore. Noi dobbiamo essere concentrati: ho detto ai ragazzi si lavora dal 15 luglio si lavora per 6-7 mesi per raggiungere gli obiettivi, per essere a marzo dentro gli obiettivi. Siamo ad aprile, siamo dentro la Coppa Italia e possiamo entrare dentro i primi 4 posti e ora ci si gioca l'obiettivo per cui si è lavorato. Bisogna avere chiaro l'obiettivo davanti e che bisogna prenderlo. In questo momento tutti bisogna guardare all'obiettivo di quest'anno. Io sono concentrato, stiamo lavorando affinché la Juve giochi la Champions e raggiunga la finale di Coppa Italia. Una volta raggiunti gli obiettivi la società dirà le strategie per il futuro della squadra".