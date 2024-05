Le parole di Massimilianosuonano come un avvertimento ponderato, ma deciso, rivolto al futuro della Juventus. Con il richiamo al DNA unico del club, l'ex allenatore bianconero mette in risalto un'identità intramontabile, una filosofia improntata al pragmatismo agonistico e alla ricerca costante della vittoria. Questo richiamo al DNA juventino suggerisce che, nonostante i cambiamenti e le trasformazioni inevitabili, certi valori fondamentali rimarranno sempre immutati. È un messaggio che potrebbe essere interpretato come un monito per chiunque sia destinato a guidare il club in futuro, sottolineando l'importanza di rispettare e mantenere saldo quel nucleo identitario che ha contraddistinto la Juventus nel corso della sua storia. Lo sostiene Tuttosport.