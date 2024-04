Matiase un futuro ancora da scrivere. Il giovane talento argentino si è raccontato a ESPN, tra presente e futuro: "Frosinone? All'inizio é stato difficile accettare di venire qua, ma adesso mi trovo molto bene. Però è quello che cercavo, giocare e dimostrare le mie capacità".E la Juve? "Sì c'erano altre squadre come Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Benfica. Ho scelto la Juve per la storia, poi c'era Cristiano Ronaldo. Una scelta facile. Futuro? Sto parlando con la Juventus, non so ancora cosa succederà. Sono molto ansioso, ma prima ci sono ancora queste otto partite. Voglio giocare. Alla Juventus non avevo molte possibilità di giocare ed ho accettato questa soluzione".Ma qual è il sogno di Matias Soulé? "Un grande sogno sarebbe quello di giocare per il Real Madrid. Ci ho sempre pensato quando ero bambino, e anche di vincere una Champions League", ammette l'argentino".