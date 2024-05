Il concetto di mercato sostenibile allaè strettamente legato alla necessità di mantenere un equilibrio finanziario, come ribadito recentemente anche danella lettera agli azionisti Exor. Ma cosa significa concretamente? Lanel 2024-25 affronterà sfide importanti come il neonato Mondiale per club e, molto probabilmente, la nuova Super Champions League, che potrebbe essere confermata già stasera con una vittoria contro la Roma all’Olimpico. Sebbene ci si aspetti un aumento delle entrate, le finanze della Juventus non permettono investimenti massicci senza sacrifici. In pratica, per acquistare nuovi giocatori sarà necessario anche cedere altri.Cristiano, il direttore tecnico del rinnovamento, è consapevole di questa situazione. Pertanto, sta pianificando una strategia che consenta alla Juventus di affrontare la nuova stagione su tutti i fronti, mantenendo un bilancio sano. Come? Una risorsa a disposizione sono i giovani talentuosi cresciuti nel vivaio bianconero, che possono essere ceduti a prezzi vantaggiosi grazie alla loro formazione a Vinovo. I primi due nomi che circolano da mesi sono Matiase Dean