Non è ancora chiuso il mercato della Juventus. Negli ultimi giorni di mercato i bianconeri cercheranno di cedere almeno due tra Douglas Costa, Rugani, Khedira e De Sciglio per liberare posti in lista Champions ed abbassare il monte ingaggi. Se partisse il brasiliano la priorità sarebbe quella di arrivare a Federico Chiesa per il quale Commisso ha già aperto alla cessione. Occhio anche ai terzini: Emerson Palmieri resta un'opzione importante in caso di cessione di De Sciglio.