Juventus, il mercato LIVE: si attende l'ufficialità di Kelly, le ultime su Fagioli

Redazione Calciomercato

E' ufficialmente iniziato l'ultimo giorno di mercato con la Juventus che si appresta ad ufficializzare il suo quarto colpo in entrata. Dopo Alberto Costa, Randal Kolo Muani e Renato Veiga, i bianconeri hanno chiuso anche per Lloyd Kelly dal Newcastle, il quale ha già svolto le visite mediche per conto della Vecchia Signora.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, il mercato live 3 febbraio

Visite mediche per Kelly. Si attende l'ufficialità Due squadre su Fagioli. La situazione