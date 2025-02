Juventus, il mercato di Giuntoli è stato fondamentale: l'indizio di Motta

Getty Images

Tre indizi fanno una prova, e Randal Kolo Muani sta rapidamente dimostrando di essere l’attaccante che mancava a Thiago Motta. Cinque gol in tre partite: numeri che lo proiettano già nella storia della Juventus, nessuno aveva mai avuto un impatto così devastante nelle prime uscite in bianconero.Muani ha segnato in tutti i modi: con eleganza, da opportunista d’area, con la freddezza di un bomber puro. Ha sfruttato assist perfetti come quello di Nico Gonzalez, ma anche errori difensivi, dimostrando di essere sempre al posto giusto nel momento giusto. La sua presenza sta ridisegnando l’attacco della Juventus, offrendo a Motta una soluzione che prima mancava: un finalizzatore implacabile, capace di trasformare in oro ogni occasione.

Questo avvio straordinario sta mettendo in ombra anche gli altri attaccanti bianconeri, Vlahovic su tutti. Il serbo, sempre più ai margini del progetto, fatica a trovare spazio e il suo futuro appare incerto. Con Kolo Muani in questa forma, diventa difficile immaginare un cambio di gerarchie.L’ex PSG ha portato non solo gol, ma anche una nuova dimensione al gioco della Juventus. Attacca la profondità, lavora per la squadra e, soprattutto, segna con continuità. Un indizio, due indizi, tre indizi: la prova che la Juventus ha finalmente trovato il suo bomber.