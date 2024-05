Il Liverpool ha seguito a lungo in questi mesi Teun, diventato vero obiettivo di mercato, che potrebbe però avere abbandonato. Il centrocampista dell'Atalanta piace molto alla Juventus ed è il primo nome sulla lista bianconera, nonostante la concorrenza. Il club inglese, però, ha rallentato la sua corsa, perché sta dando la caccia anche a Ederson. Un cambio repentino di idee che può favorire in qualche modo i bianconeri, come riportato da Tuttosport. E così Giuntoli sta spingendo, anche nei contatti con il suo agente, a cui è arrivata una proposta di contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro netti a stagione