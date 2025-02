AFP via Getty Images

Hancko arriva prima del Mondiale per Club? L'idea

Il nuovoporta diverse novità e come conseguenza avrà anche il fatto di aggiungere una finestra di mercato, dal 1 al 10 giugno, in cui le squadre potranno quindi acquistare giocatori prima dell'inizio della competizione (15 giugno). E lasarebbe intenzionata a muoversi proprio in quei giorni.Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, David Hancko, difensore del Feyenoord, di piede mancino e che sa disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, è il promesso sposo dei bianconeri e il suo acquisto potrebbe arrivare già nella finestra di trattative extra (dal 1° al 10 giugno) che si aprirà prima del via al Mondiale per Club.