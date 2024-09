UNDER 15 MASCHILE

DaEsordio da sogno per la squadra allenata da Mister Benesperi che supera 0-5 in trasferta i pari età del Genoa e ottiene i primi tre punti della propria stagione. Una gara semplicemente perfetta quella disputata dai bianconeri, a segno quattro volte nel primo tempo – due vote con Pipitò e una volta con Tufaro e Scarnato –, chiudendo virtualmente il match, e ancora una volta nella ripresa con Mazzotta. Inizio migliore non poteva esserci.