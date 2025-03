Juventus, il gesto di Tudor con Koopmeiners e Vlahovic

Getty Images

Il dialogo sarà una delle chiavi fondamentali per Igor Tudor nella gestione dello spogliatoio della Juventus. Il nuovo tecnico bianconero sa bene che, oltre agli aspetti tattici, dovrà lavorare anche su quelli mentali per unire il gruppo e mantenere alta la concentrazione. L’obiettivo è chiaro: qualificarsi alla prossima Champions League, traguardo ritenuto essenziale dalla società.Con il rientro dei nazionali, il tecnico croato avrà finalmente la rosa quasi al completo e potrà iniziare a gestire le rotazioni. Tuttavia, dovrà anche recuperare alcuni giocatori in difficoltà, come Koopmeiners, che sembra aver bisogno di un supporto extra. I primi segnali dal campo vanno proprio in questa direzione: Tudor è stato visto spesso al fianco dell’olandese, con un atteggiamento incoraggiante e una mano sulla spalla, segno di un dialogo costante e di fiducia.

Lo stesso approccio è stato riservato a Vlahovic, altro elemento chiave per il finale di stagione. Nulla sarà lasciato al caso: ogni dettaglio potrà fare la differenza. Nel frattempo, per la sfida contro il Genoa, il mister potrebbe contare su un recupero importante, pronto a dare il suo contributo.