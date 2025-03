Juventus, il gesto di Giuntoli con Tudor

La Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale le immagini del primo allenamento diretto da Igor Tudor alla Continassa. Il tecnico croato ha guidato la sua prima seduta senza i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, in una settimana che porterà alla sfida contro il Genoa.Un momento importante per Tudor, che ha iniziato a trasmettere le sue idee alla squadra e a prendere confidenza con l’ambiente bianconero. Al suo fianco, a bordocampo, era presente anche Cristiano Giuntoli. Il direttore tecnico della Juventus ha seguito con attenzione l’allenamento, dimostrando il pieno supporto al nuovo allenatore in questo inizio di avventura.

La squadra proseguirà la preparazione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assimilare rapidamente le indicazioni di Tudor e presentarsi al meglio alla sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa.