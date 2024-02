Federico Chiesa, il gesto in allenamento

Probabilmente, nei tanti discorsi fatti in queste settimane su Federicomanca proprio quest'ultimo. La fiducia nei propri mezzi, nelle proprie condizioni: elemento necessario per poi rendere al meglio in campo. Un passo indietro, marzo 2023, Federico Chiesa segna in Europa League e chiede scusa ai tifosi: "Sì, ho chiesto scusa. Io voglio esserci sempre, voglio dare una mano alla squadra, alla società e purtroppo negli ultimi due anni nono ci sono riuscito". Quello che è successo oggi in allenamento si ricollega strettamente a questo discorso. Come abbiamo raccontato questa mattina, Federicosi è fermato per una botta alla caviglia dopo un contrasto con; a colpire, però, è quanto successo dopo. Al termine della sessione mancava poco, una ventina di minuti, e il numero 7, a bordocampo, corricchiava zoppicando per testare la caviglia, mentre si confrontava continuamente con lo staff.Poi, l'ingresso in campo, casacca blu indosso, per completare la partitella. Qualche corsetta e uno spunto: tutto con il piede mancino, conclusione in porta compresa. E con un equilibrio precario: la caviglia destra faceva male e si vedeva., dopo l'azione, lo richiama: "".La voglia di non fermarsi nuovamente, la difficoltà di accettare uno stop che, si spera, possa essere solo momentaneo e non inficiare la sua presenza a Napoli, su questo dalla Continassa filtra ottimismo . La frustrazione per non essere al meglio e, questo, si vede anche prima del contrasto con Alex Sandro. Non ascolta Allegri, non ascolta la caviglia che gli direbbe di fermarsi.