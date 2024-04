La storia si ripete. Dopo aver negli ultimi due anni prima prelevato in prestito e poi a titolo definitivo dalla Juventus i cartellini di Radu Dragusin e Koni De Winter, il Genoa starebbe ora pensando di completare per la terza volta un'operazione analoga con un altro giovane difensore dei bianconeri. Nel mirino questa volta c'è23enne portoghese che la Vecchia Signora ha prelevato lo scorso gennaio dal Lille per 3,6 milioni di euro. Il portoghese, al rientro dal lungo infortunio, non ha ancora esordito con la Juventus e il suo futuro resta tutto da valutare, con la possibilità di una sistemazione temporanea in estate non da scartare. Come ricorda stamane Tuttosport, i rapporti tra Juve e Genoa sono ottimi e la possibilità di poter ricalcare anche con Djalò un copione già visto più volte nel recente passato potrebbe essere una soluzione molto probabile. In questo modo, inoltre, i bianconeri sperano di potersi tenere aperta anche una corsia preferenziali con i liguri per arrivare a mettere le mani su Albert Gudmundsson.