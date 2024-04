Timothyè arrivato a Torino lo scorso giugno, poco prima dell'arrivo di Giuntoli alla Continassa. Tuttavia, l'americano non è stato in grado di creare concorrenza per Cambiaso, sempre più imprescindibile sulla fascia destra, e spesso non ha convinto nemmeno quando è stato inserito a partita in corso (con una media voto di 5,55). È giunto al punto che potrebbe trasferirsi già nel prossimo luglio.Queste prestazioni deludenti potrebbero spingere Weah a cercare una nuova destinazione già nel prossimo luglio. Staremo a vedere: può accadere di tutto.