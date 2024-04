ha chiarito nel post-derby che il suo futuro non dipende da Allegri. Il centrocampista della Juventus, il cui contratto scade, affronta nuovamente le ultime partite della stagione con l'idea che potrebbero essere le sue ultime in maglia bianconera. Tuttavia, ha sottolineato che l'anno scorso ha deciso di restare perché è molto legato al club e ha sempre messo gli interessi della squadra al di sopra dei suoi personali. Pertanto, valuterà con calma, alla fine della stagione, quale sia la scelta migliore per il suo futuro.