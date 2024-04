Come sempre, anche oggi laè al centro dell'attenzione con una serie di notizie che potrebbero influenzare il suo futuro.In primo luogo, ci sono voci riguardanti il domani di Adrien Rabiot, il quale potrebbe allontanarsi da Torino in cerca di nuove sfide, possibilmente in Premier League, sia per le sue ambizioni, sia per la volontà di giocare un ruolo centrale in un club importante.Allo stesso tempo, continuano i discorsi relativi a Massimiliano Allegri: il mister ha ottenuto un successo nel mondo dell'ippica con la vittoria del suo cavallo, ma il suo futuro sulla panchina bianconera rimane incerto.Le speculazioni sul possibile arrivo di un nuovo allenatore non si fermano, e queste e altre notizie alimentano il dibattito sulle prossime mosse del club.