Laha deciso di attendere altri 15/20 giorni per valutare sedeciderà o meno di esercitare l'opzione di rinnovo per Jorginho. Nel caso in cui l'esito sia negativo, Cristiano Giuntoli proporrà la candidatura del centrocampista al prossimo allenatore, presumibilmente Thiago Motta. Jorginho, dal canto suo, attende con ansia notizie dalla Juventus, confermando il suo completo interesse nel trasferirsi al club bianconero. La situazione rimane quindi in sospeso, con entrambe le parti in attesa di sviluppi che potrebbero definire il futuro del giocatore e il suo possibile approdo alla Juventus.