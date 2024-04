Potrebbe essere lontano dalla Juventus il futuro di Dean Huijsen. Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il nazionale spagnolo potrebbe essere usato da Cristiano Giuntoli per fare cassa, messo sul mercato per finanziare l'arrivo di Riccardo Calafiori, centrale del Bologna, il primo nome sulla lista per l'estate. Il difensore classe 2005, attualmente in prestito senza diritto di riscatto alla Roma, a giugno tornerà a Torino, ma potrebbe non disfare la valigia dopo i 2 gol in 13 partite di campionato con la Roma. Ha una valutazione di 30 milioni di euro e su di lui c'è il forte interessamento del Borussia Dortmund.