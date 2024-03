Con la maglia della Roma nella giornata di ieri Deanha registrato la sua decima presenza, riducendo cosi la cifra che il club giallorosso dovrà versare nelle casse della. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com però la volontà della dirigenza giallorossa sarebbe quella di tenere Dean all'ombra del Colosseo. Nel suo prestito però non c'è il diritto di riscatto in favore dei giallorossi, quindi ci si dovrà sedere ad un tavolo e tentare una trattativa. Anche se la volontà della dirigenza bianconera non sembra essere quella di lasciar partire Dean molto facilmente.