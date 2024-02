Nessun passo avanti. E nemmeno a febbraio si sono registrati sviluppi nella trattativa per il rinnovo di contratto tra Federicoe la Juventus e anzi, rispetto a qualche settimana fa, le parti sembrano essere pure più distanti tra loro. Perché nel frattempo il giocatore si ritrova al centro del momento peggiore a livello individuale della sua stagione, che è coinciso con quello di difficoltà pure della Juve, sottolinea calciomercato.com. Perciò dal campo che si stanno trovando quelle spinte necessarie per avvicinare Chiesa alla Juve e viceversa. E più il tempo passa, più la rigidità dell'obbligo di rinnovare per non dirsi addio rischia di complicare ulteriormente la trattativa: perché la situazione è questa e questa rimane, senza prolungamento di contratto allora sarà cessione. Almeno questo è il punto di vista della dirigenza bianconera e di Cristiano Giuntoli per primo. L'agente Fali Ramadani ha trascorso del tempo a Torino, anche prima e dopo la partita di domenica a pranzo tra Juventus e Frosinone, ma di incontri informali o ufficiali con il ds bianconero non se ne sono registrati.