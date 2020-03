Il futuro di Paulo Dybala è ad un bivio. L'attaccante argentino va in scadenza nel giugno del 2022 ma ha già fatto capire di voler rinnovare il contratto con i bianconeri. La volontà de La Joya è la stessa del club bianconero che nei mesi scorsi ha avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore. L'argentino chiede uno stipendio a due cifre, da 10 milioni di euro in su. La Juve tornerà a parlarne nei prossimi mesi, intanto si gode la forma de La Joya che però, in caso di mancato rinnovo, potrebbe anche lasciare la Juve in estate. Sulle sue tracce c'è il PSG.