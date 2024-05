La Juventus lavora a centrocampo, il reparto dove dovrà operare di più per alzare il livello tecnico. Così, sottolinea Tuttosport, proseguono i contatti con il Nizza al fine di individuare un punto di caduta comune sulla valutazione di Thuram, mezzala che non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 ed è attirato dall’idea di finire alla Juventus e sfidare il fratello che fa coppia con Lautaro nell’Inter. Il prezzo si aggira sui 25 milioni. I contatti che intercorrono servono anche per ricordare al club francese che prima di vendere il difensore Todibo sarebbe gradita una telefonata visto che il colosso piace e non poco al dt Giuntoli, si legge ancora.