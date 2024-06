Khephren Thuram: perché il giocatore non rinnova con il Nizza

Khephren Thuram ha deciso di non rinnovare il contratto con il Nizza, in scadenza nel 2025. E così si è acceso il mercato intorno al centrocampista, soprattutto in Serie A, dove Juventus e Roma sono interessate. Ma cosa c'è dietro questa scelta del giocatore?Non solo il desiderio di giocare in Serie A dove c'è anche il fratello, Marcus e dove ha giocato per tanti anni il padre, Lilian (proprio alla Juve). Come riferisce calciomercato.com, anche la nazionale può essere un fattore nella scelta di Khephren. Solo otto minuti con la maglia della Francia dalla panchina contro l'Olanda, ma c'è già la gioia dell'esordio in Nazionale assieme al fratello, l'anno scorso. Poi solo qualche chiamata, ma non è più stato fatto scendere in campo dal ct Deschamps. Anche per questo, una squadra migliore del Nizza sarebbe ideale.