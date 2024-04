Angeloannuncia in radio il rinnovo di Mattia Zaccagni con la Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste è intervenuto questa mattina ai microfoni dell'emittente romana Radiosei:"Con Zaccagni c’è stata una stretta di mano, abbiamo lavorato fino a tarda notte con il presidente Lotito. A stretto giro ci sarà l’ufficialità. Devo dire una cosa a favore di questo ragazzo: ci teneva tantissimo a rimanere alla Lazio. Noi vogliamo gente così mentalizzata che vuole dare tutto per questa società". Zaccagni da tempo era stato avvicinato alla Juventus, il cui interesse era reale, ora però un nuovo accordo sembra prossimo.E non solo, il ds ha parlato anche di un altro ex obiettivo bianconero: "Noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma quando ci si trova di fronte a scelte di famiglia e di territorio non c’è niente da fare. Lui è andato al Palmeiras e ci ha rimesso dei soldi rispetto a quanto gli aveva offerto la Lazio. Gli abbiamo proposto 5 anni e uno stipendio importante, il secondo o il terzo più alto in rosa. Lui ha messo al centro del progetto la famiglia, gli è nato da poco un figlio. Chapeau ad Anderson, è una persona straordinaria. Non ha mai sollevato problemi né alla Lazio né in altre società. È il figlio che tutti vorrebbero".