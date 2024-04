Nelle ultime settimane si era parlato dell'interessamento della Juventus per Mattia Zaccagni. Sono arrivate novità in merito al rinnovo di contratto con la Lazio, che è ad un passo. Ne ha parlato al Messaggero il direttore sportivo, Fabiani: "Come avete visto anche con Zaccagni, stiamo rispettando ogni impegno e non andiamo dietro a chiacchiere destituite di qualsivoglia fondamento, né a gossip a pagamento". Zaccagni firmerà un contratto fino al 2029, scelta ormai presa. Il club biancoceleste, dopo essere stata costretta a salutare Felipe Anderson, che non ha rinnovato il contratto, ha deciso di muoversi per non perdere anche Zaccagni.