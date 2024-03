In casa i festeggiamenti sono pronti. I nerazzurri hanno battuto ieri sera il Bologna reduce da 6 vittorie di fila e sono saliti a 18 punti di vantaggio sulla Juve, che deve ancora scendere in campo contro l'Atalanta. Con ancora 10 gare da giocare e 30 potenziali punti da conquistare, non è quasi più una questione di se, ma di quando l'Inter sarà matematicamente campione d'Italia. Quanti punti servono all'Inter per festeggiare la vittoria del campionato? I nerazzurri hanno 75 punti, la Juve, pur dovesse vincere tutte le partite di campionato da qui a fine stagione, potrà arrivare al massimo a 90 punti. All'Inter bastano insomma 16 punti per evitare anche il potenziale spareggio. Quindi con cinque vittorie e un pareggio, nel peggiore dei casi, l'Inter sarà campione. I primi calcoli portano al periodo di fine aprile, tra Empoli (28) e la possibilità di vincere lo scudetto nel derby di ritorno con il Milan, fissato al 21 aprile per la 33esima giornata.