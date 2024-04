Alessia, nota come, è una accesa tifosa dellae una talentuosa artista. Grazie alla sua straordinaria abilità nel disegno, è diventata un fenomeno virale sui social media, conquistando l'ammirazione di numerosi calciatori juventini. Tra questi spicca Gleison, che ha espresso pubblicamente gratitudine verso di lei per la sua ultima opera, che lo ritrae come protagonista. La passione di Alessia per il calcio e la sua capacità di catturare l'essenza dei giocatori attraverso il suo talento artistico hanno contribuito a renderla una figura ammirata e rispettata nella comunità online del tifo bianconero.