Juventus, il discorso di John Elkann alla squadra

Nella giornata di ieri, John Elkann ha fatto visita alla Juventus nel centro sportivo della Continassa, inviando un messaggio chiaro e deciso a squadra, staff tecnico e dirigenza. Come riportato da Sky Sport, il presidente di Exor ha voluto incontrare personalmente il gruppo bianconero prima della partenza per il Mondiale per club che si disputerà negli Stati Uniti.L’obiettivo della visita è stato quello di motivare l’ambiente, richiamando tutti a grande responsabilità e spirito competitivo. Elkann ha chiesto impegno, carattere e determinazione, sottolineando quanto sia fondamentale affrontare questa competizione con la massima serietà. Il patron non vuole che il torneo venga considerato alla stregua di un’amichevole estiva, ma pretende che venga onorato come una competizione ufficiale di grande prestigio.

Il messaggio del presidente è stato diretto: niente distrazioni o cali di concentrazione. La Juventus rappresenterà non solo se stessa, ma anche il calcio italiano su un palcoscenico internazionale, e la prestazione dovrà essere all’altezza delle aspettative. Ora la palla passa alla squadra, chiamata a rispondere sul campo con risultati e atteggiamento. Le parole di Elkann suonano come un avviso: non ci sarà spazio per approcci leggeri.