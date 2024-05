L'allenamento della Juventus questa mattina è stato affidato a Padoin e Magnanelli. C'è stato però un discorso da parte dei massimi dirigenti bianconeri, ovvero Scanavino e Ferrero. Ne parla lache scrive: "i dirigenti hanno semplicemente chiesto un finale all’altezza della storia bianconera, da Juventus: sia contro il Bologna sia contro il Monza, in quella che sarà l’ultima passerella dell’anno con un trofeo tra le mani. Sarebbe stata verosimilmente anche l’ultima occasione di Allegri tra i tifosi bianconeri, ma sarà in ogni caso la celebrazione di un trofeo conquistato in una stagione complessa - tra alti e bassi - e comunque formativa, che ha messo in risalto il talento dei giovani, sui quali la società intende costruire il nuovo ciclo. Il patto alla Continassa tra dirigenti e giocatori è dentro quel motto “fino alla fine”.