C'è un clima di forte tensione in casa, con l'Inter che continua a vincere e fa aumentare il peso delle pressioni per la squadra di Allegri, ora distante 7 punti, ma entrambe con una gara ancora da disputare. I bianconeri lo faranno domani sera nel posticipo dell'Allianz contro l'Udinese di Gabriele Cioffi, dove l'imperativo sarà quello di conquistare i 3 punti e fare bottino pieno per continuare ad alimentare i sogni scudetto. Ma da qualche giorno a catturare le attenzioni è anche lache metterebbe la parola fine alla vicenda doping. Bisogna però capire se ci sarà un punto dal quale poter ripartire, o se, invece, il Polpo sarà costretto ad appendere gli scarpini al chiodo con molti anni di anticipo, se prendiamo in considerazione anche le ultime due stagioni, in cui non ha quasi mai messo piede su un campo di calcio.Tutto cominciò proprio dalla gara di andata contro il club friulano, dove il francese venne sottoposto ad alcuni controlli che risultarono positivi e che ora, rischiano di farlo restare fuori per 4 anni, come richiesto dalla Procura Antidoping il 7 dicembre scorso. Pena che però potrebbe essere ridotta al termine del prossimo processo, dove Pogba dovrà dimostrare la 'tesi dell'involontarietà' nell'assunzione della sostanza dopante. Inizialmente,Dunque, nei prossimi giorni si potrebbe conoscere con certezza quando sarà il giorno più atteso dal numero 10 bianconero, che nel frattempo continua ad allenarsi in palestra e a godersi la sua famiglia. La speranza è quella di ottenere un esito positivo al processo, con laMa c'è anche la, ma solo se lui saprà indicare, in maniera "accurata e veritiera" gli elementi alla base della violazione, dove. Queste però sono soltanto ipotesi, ma che presto verranne presentate in aula.