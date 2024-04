Dal sito ufficiale del Torino il comunicato riguardo la vendita dei biglietti per il derby di sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino:"Entriamo nella settimana al Derby e i battiti dei cuori granata iniziano a salire velocemente.Sabato 13 aprile alle ore 18.00 sarà un derby a fortissime tinte granata: ultimi posti in Curva Primavera per i titolari Cuore Granata.La Curva Maratona ha registrato il soldout dopo poche ore di vendita, grazie anche all’opportunità per gli abbonati di acquistare biglietti aggiuntivi. E’ ancora possibile collegarsi al sito ufficiale TorinoFc.i t e usare il numero della tessera Cuore Granata per acquistare biglietti a prezzi agevolati. Gli abbonati possono quindi contribuire a dipingere di granata lo stadio, acquistando fino a 4 biglietti aggiuntivi per i loro amici!La Curva Primavera è soli 500 biglietti dal tutto esaurito ed è acquistabile soltanto dai possessori di card Cuore Granata.La card Cuore Granata si può sottoscrivere facilmente online sul nostro sito a soli 15 Euro con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La card è valida 10 anni e dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, oltre alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner del Toro.Vi aspettiamo allo stadio: il Grande Torino è sempre più di un solo colore!