Juventus, il dato sull'attacco che preoccupa

La Juventus sta vivendo il momento più delicato della sua stagione, con le ultime due sconfitte che hanno segnato in modo inevitabile una crisi del progetto. Nonostante la situazione a dir poco complicata, la società bianconera non sta pensando di esonerare Thiago Motta , ma al contrario vuole dargli fiducia, come ribadito da Giuntoli nel post partita contro laCon i viola e con l'Atalanta non hanno funzionato diversi aspetti, a partire dall'atteggiamento e dalla mancata reazione. I bianconeri, infatti, hanno subìto i colpi di entrambe le squadre senza mai dare l'impressione di poter rispondere. Questa difficoltà passa senza dubbio dall'attacco della Juve, con appena due reti

Juventus, mancano i goal

Contro Atalanta e Fiorentina sono arrivate 7 reti, un dato che ha strappato con prepotenza il primato di miglior difesa del campionato alla Juventus. I bianconeri, però, non sono riusciti a ribattere, rimanendo a secco in entrambe le occasioni. Gli unici goal della Juve a marzo sono arrivati nel match contro il Verona, conE il reparto offensivo? L'ultima rete segnata da un attaccante risale invece a quasi un mese fa, quando Vlahovic aveva piegato il Cagliari di misura. È stato anche l'ultimo goal del serbo, mentre, quando con una doppietta era riuscito a ribaltare il Como in rimonta.