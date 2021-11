Uno dei punti deboli dellain questa prima parte di stagione è stato certamente l'attacco. Un fatto testimoniato anche da una statistica abbastanza eloquente, sottolineata dalla Gazzetta dello Sport:scenario che non si verificava addirittura dalla stagione 1996-1997. Ma nemmeno tra i primi 25 si trovano attaccanti juventini e questo non era mai accaduto: il primo è Dybala, con sole tre reti. Ma gli assist (tre) e le conclusioni verso la porta (32), dicono che nonostante tutto è proprio la Joya l'elemento più importante dell'attacco bianconero.L'eredità diè pesante e Allegri ha sempre sostenuto che tutti gli altri giocatori offensivi avrebbero dovuto raccoglierla. Fin qui però i numeri non gli danno ragione: Morata, quella che in teoria sarebbe la prima punta della Juventus, è a secco in campionato da due mesi e ha segnato solo due gol. Chiesa è stato più prolifico in Champions, mentre in campionato ha segnato solo una volta. Un aiuto, seppur non ancora così consistente, sta arrivando dal centrocampo: due gol ciascuno per McKennie e Locatelli. Ma la brutta notizia, evidenzia Gazzetta, arriva soprattutto da Rabiot, che per Allegri avrebbe un potenziale da doppia cifra, fermo invece a zero.Ma al di là dei singoli - Kean, due gol, è stato fermato dagli infortuni; Cuadrado è stato meno brillante che nelle scorse stagioni - i. La mole e la qualità del gioco espresse da questa Juventus non sembrano poter garantire una cospicua dote di reti da qui alla fine della stagione. Lo dimostra un dato più di tutti: alla Juve non mancano solo le reti, ma i tiri. Rispetto ad esempio all'ultima stagione di Allegri, i bianconeri hanno fatto quasi cento tentativi in meno.